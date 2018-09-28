Юсаку Маэдзава зарабатывает миллиарды на умном костюме и меняет представление о том, как покупать одежду

Этот необычный костюм в горошек решил проблему большинства людей и сделал его создателя — Юсаку Маэдзава — миллиардером.

Как работает умный костюм Zozosuit

Умный костюм состоит из лосин и лонгслива, покрытых 350 датчиками. Они измеряют параметры человека в разных положениях. Создатели костюма утверждают, что он делает это “точнее любого портного”. Датчики отправляют данные в приложение на смартфоне.

Далее приложение предлагает модели, которые идеально сядут по фигуре, словно сшиты под заказ в ателье. На сайте — несколько моделей базовой одежды: джинсы, футболки, рубашки.

Как компания делает одежду

Индустрию моды часто критикуют за то, что она не способна предоставить широкий диапазон размеров, который бы соответствовал всем типам тела. Компания отошла от неоднозначного и грубого деления людей на XS, S, M и так далее, а также “высокий, низкий, средний”. Ведь эта одежда все равно зачастую сидит плохо, а то и вовсе не подходит.

“Мы создаем шаблоны одежды с использованием данных десятков реальных людей разных форм и размеров. Затем применяем нашу революционную измерительную систему ZOZO вместе с частными алгоритмами. Получив ваши точные измерения, делаем индивидуальную одежду, которая кажется сделанной под заказ”, — сказано на сайте компании.

Слоган Zozosuit — “идеальная одежда для мира без размеров”.

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Кто такой Юсаку Маэдзава

Автор костюма — японский миллиардер и коллекционер Юсаку Маэдзава. Недавно о нем писали все мировые СМИ: он купил у Илона Маска право на первый туристический полет вокруг Луны. Более того, Юсаку возьмет с собой несколько представителей разных видов искусства, чтобы те вдохновились видом спутника.

Сколько денег принес Zozosuit создателям

Сам костюм Zozosuit клиент получает бесплатно. Нужно только оплатить доставку в страну. Стоимость одежды на сайте колеблется от 22 долларов за футболку — до 58 долларов за джинсы.

Проект с умным костюмом-портным стартовал в ноябре 2017 года. За шесть месяцев компания получила миллионы заказов. В 2017-2018 годах общие чистые продажи составили около 1,2 млрд долларов.

В сентябре 2018-го одежду Zozosuit можно купить в 72 странах. Компания ожидает, что к марту 2019-го она отправит 10 млн таких костюмов.

Инновационность костюма — лучший маркетинговый инструмент. Клиенты сами делятся фото в супер-костюме в своих соцсетях.

Планы компании амбициозны: Zozosuit должен быть у каждого в мире.

«Моя цель — чтобы у каждого был такой костюм. У всех шести или семи миллиардов людей. Я хочу, чтобы идея покупать одежду на заказ онлайн, стала частью инфраструктуры повседневной жизни, как электричество, вода, газ», — поделился Юсаку Маэдзава.

Ранее китайская компания Xiaomi презентовала умную куртку, которая не промокает и греет тело. Продажи стартуют с 15 октября.

Источник: news.com.au, zozo.com. Подготовила Наталья Най